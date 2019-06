© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione in edicola questa mattina apre la sua parte dedicata alla sezione sportiva con un titolo sulla Fiorentina, che è il seguente: "Bati ha fretta". Queste le sue parole nella giornata di ieri: "Non vedo l'ora di conoscere Commisso. Il mio futuro? Non so nulla". La sensazione però è che il ritorno del Re Leone a Firenze adesso sia davvero imminente.