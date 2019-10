© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione in edicola questa mattina apre la sua parte dedicata alla sezione sportiva con il titolo seguente sulla Fiorentina: "Caceres costruisce porte blindate". Da quando l'uruguaiano è diventato titolare - si legge -, difesa super. Dragowski imbattuto due volte consecutive (come in Polonia). Intanto il portiere si inventa cameriere per Franck Ribery.