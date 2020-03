La Nazione sulla Fiorentina: "Caos in Lega: attacco viola"

vedi letture

"Caos in Lega: attacco viola". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Il direttore generale, Joe Barone, chiede regole uguali per tutti e vuole anticipare la riunione di Lega. Intanto Iachini pensa a far coesistere Chiesa con Vlahovic e Cutrone contro il Brescia.