La Nazione sulla Fiorentina: "Commisso è già a Milano"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione in edicola questa mattina dedica spazio in taglio alto alla Fiorentina con il titolo: "Commisso è già a Milano per acquistare i viola". La trattativa entra nel vivo con il tycoon americano che è sbarcato ieri in serata per chiudere in fretta. Anche la sezione sportiva del giornale apre con un titolo dedicato a questa incredibile novità: "Commisso è arrivato".