© foto di Alessio Del Lungo

"Cutrone, yes: firma vicina". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione questa mattina sulla Fiorentina. In arrivo il primo rinforzo per l'attacco che, con ogni probabilità, sarà l'ex attaccante del Milan che torna in Serie A dopo la parentesi non troppo positivo in Premier League con la maglia del Wolverhampton.