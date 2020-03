La Nazione sulla Fiorentina: "Ecco il calcio che non vogliamo"

"Ecco il calcio che non vogliamo". Questo il titolo d apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. I viola pareggiano dopo un match noioso ad Udine in uno stadio deserto. I ragazzi di Iachini si svegliano tardi. Occasione per Duncan, mentre nel finale a sfiorare il gol vittoria è Chiesa. Palo di Milenkovic.