© foto di Alessio Del Lungo

"German ci mette una Pezzella". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. I viola vincono 1-0 contro la SPAL grazie ad un colpo di testa dell'argentino nel finale dopo una gara in totale confusione. Per la squadra di Beppe Iachini sono tre punti fondamentali in ottica salvezza.