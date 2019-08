La Nazione sulla Fiorentina: "Gol e sorrisi"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione apre la sua sezione sportiva con questo titolo sulla Fiorentina: "Gol e sorrisi". I viola battono il Galatasaray dell'ex Fatih Terim per 4-1 grazie alle reti di Boateng (su rigore), Sottil, Benassi e Simeone. Per i turchi invece gol di Emre Mor. Per il mercato possono arrivare Suso dal Milan e Balotelli, attualmente invece svincolato.