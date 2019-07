La Nazione sulla Fiorentina: "Il bivio di Balo"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione in edicola questa mattina apre la sua sezione sportiva con questo titolo sulla Fiorentina: "Il bivio di Balo". I viola sono l'occasione giusta anche per il rilancio nell'ottica della Nazionale di Roberto Mancini che non ha mai realmente chiuso le porte ad un suo eventuale ritorno in azzurro. Intanto i viola battono 2-1 il Chivas.