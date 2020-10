La Nazione sulla Fiorentina: "Il pugno duro di Commisso"

"Il pugno duro di Commisso". Questo il titolo di apertura della prima pagina della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Ecco il Centro Sportivo da 75 milioni. Rocco deluso da Chiesa: "L'anno scorso in America l'ho aspettato sotto il bus. Ora non l'ho nemmeno sentito dopo che è andato alla Juventus: non penso di meritarmelo".