© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione apre la sua sezione sportiva dedicando il titolo seguente alla Fiorentina di Rocco Commisso: "Il sogno è DDR". I viola stanno parlando con Daniele De Rossi che ha deciso di giocare per altri due anni ancora in Italia ed ancora in Serie A. Nel frattempo Jordan Veretout sembra al passo di addio: nel suo futuro ci sarà una tra Roma e Milan.