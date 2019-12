"In pressing su Berardi". Si apre così l'edizione odierna de La Nazione in edicola questa mattina. Il titolo fa riferimento all'attaccante del Sassuolo diventato un vero obiettivo di mercato per la Fiorentina. Non sarà facile convincere il Sassuolo con i neroverdi che per sostituirlo puntano l'attaccante del Torino Simone Zaza. Oltre a Berardi, scrive il quotidiano, sono stati fatti dei sondaggi anche per Politano.