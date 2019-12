© foto di Alessio Del Lungo

"Kalinic 2, il ritorno". Questo il titolo di apertura della propria sezione sportiva de La Nazione questa mattina sulla Fiorentina. L'attaccante ex viola non sta trovando spazio a Roma e potrebbe tornare nel capoluogo toscano. Intanto oggi Franck Ribery si opererà alla caviglia: per lui saranno minimo due i mesi di stop obbligatori da scontare.