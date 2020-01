"Kannemann per la difesa". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. La cessione di Pedro - si legge - porterà una novità. Il difensore è nella trattativa con il Gremio per l'attaccante brasiliano: il nodo è la futura rivendita dell'attuale calciatore viola che è ancora da chiarire come verrà gestita.