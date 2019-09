© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione, in edicola questa mattina, apre la sue sezione dedicata allo sport con un titolo sulla Fiorentina che è il seguente: "La mossa di Rocco". Commisso su Federico Chiesa si sbilancia in modo definitivo: "Sarà il nostro simbolo per tanti anni ancora". Dunque, sulla carta, sembrerebbe scongiurato l'addio nel 2020.