La Nazione sulla Fiorentina: "La scintilla di Cutrone"

© foto di Alessio Del Lungo

"La scintilla di Cutrone". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sul nuovo acquisto della Fiorentina. L'attaccante: "Segnerò tanto. Un po' Batistuta e un po' Gilardino per la storia viola". Intanto Commisso dà uno "schiaffo" a Gasperini: "Per Chiesa a Bergamo problemi per 90'. Lo stesso per mio figlio e Barone: prima di parlare guardi in casa propria".