La Nazione sulla Fiorentina: “Le punizioni di Biragol”

© foto di Federico De Luca

Spazio a Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, sulla prima della pagina sportiva de La Nazione con una lunga intervista esclusiva al calciatore. “Non ascolto elogi e cattiverie, vado avanti per la mia strada. - spiega il difensore – Ho detto no al Milan per crescere con Firenze”.