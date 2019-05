La Nazione sulla Fiorentina: "Missione salvezza"

© foto di Alessio Del Lungo

"Missione salvezza". Questo il titolo di apertura sulla Fiorentina de La Nazione nella prima pagina riservata allo sport. Oggi l'allenamento diretto da Vincenzo Montella, squalificato contro il Genoa, sarà a porte aperte. Domenica contro i rossoblù l'Artemio Franchi sarà tutto esaurito per non far mancare il sostegno alla propria squadra: questo il patto di Firenze.