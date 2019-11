© foto di Alessio Del Lungo

"Montella fra autocritica e messaggi". Questo il titolo d'apertura della sezione sportiva de La Nazione questa mattina in edicola sulla Fiorentina. Il tecnico: "Lasciatemi sbagliare". Nel frattempo - si legge - Giovanni Galli lo difende: "Non è questo il momento delle critiche". Tante le note positive in questo avvio come la crescita di Castrovilli, l'equilibrio in campo con i leader e la tenuta difensiva. Da trovare, invece, delle alternative a Chiesa e Ribery davanti. La rosa ha dei doppioni non utilizzati e su Vlahovic ci sono equivoci sulla gestione.