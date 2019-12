La Nazione sulla Fiorentina: "Montella: 'Ora Chiesa è ok'"

La Nazione in edicola oggi si sofferma sulle dichiarazioni di Vincenzo Montella. Domani c'è la sfida tra Torino-Fiorentina, il tecnico rivendica il sostegno dei giocatori: "La squadra è con me. Chiesa è mentalmente ok" le parole dell'allenatore, finito sul banco degli imputati dopo gli ultimi risultati della formazione viola.