La Nazione sulla Fiorentina: "Montella out"

© foto di Alessio Del Lungo

"Montella out". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione, in edicola questa mattina, sulla Fiorentina. Il tecnico viola dovrà scontare due giornate di squalifica - si legge - e non potrà dunque essere in panchina nello scontro salvezza contro il Genoa dell'ex allenatore del club gigliato, Cesare Prandelli.