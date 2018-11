La Nazione sulla Fiorentina: "Norgaard ha le idee chiare"

© foto di Lazzerini

La Nazione di Firenze apre le proprie pagine sportive titolando: "Noorgard ha le idee chiare". Intervista al centrocampista viola in cerca di spazio dopo l'approdo in riva all'Arno l'estate scorsa: "Non gioco ma non sono arrabbiato. Il mio momento è vicino. Jorgensen? Ci siamo sentiti, sarà in Fiesole contro la Juventus".