© foto di Alessio Del Lungo

"Notte di derby per Cutrone". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Stasera i viola sfideranno l'Inter alle 20:45 (diretta su Rai 1) nei quarti di finale di Coppa Italia con tante assenze: possibile un rilancio di Badelj. Commisso a Milano per le trattative di mercato.