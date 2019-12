La Nazione sulla Fiorentina: "Pedro va via? Offerta dal Braga"

"Pedro va via? Offerta dal Braga". Questa l'apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. L'attaccante brasiliano potrebbe non proseguire la sua avventura in viola. Alessandro Florenzi invece detta le condizioni per il suo approdo nel capoluogo toscano. L'ingaggio può rappresentare un ostacolo.