La Nazione sulla Fiorentina: "Pulgar-Badelj ora si ragiona"

La Nazione stamani ha aperto la sua sezione sportiva titolando così sulla Fiorentina: "Pulgar-Badelj ora si ragiona". I viola hanno preso il centrocampista cileno dal Bologna per 10 milioni e mezzo più una percentuale sulla rivendita. Nell'ultimo anno ha giocato 26 partite in Serie A più 2 in Coppa Italia realizzando un totale di 6 gol.