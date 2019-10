La Nazione sulla Fiorentina: "Ribery, Castro e Ibra: top ten Amerini"

© foto di Alessio Del Lungo

"Ribery, Castro e Ibra: top ten Amerini". Questo il titolo de La Nazione in edicola questa mattina che apre la propria sezione dedicata allo sport con un'intervista all'ex giocatore della Fiorentina, Daniele Amerini, che oggi fa il procuratore a cui viene chiesta l'opinione su alcuni giocatori viola: "Chiesa? Per me è uno da 15 gol. Caceres gran colpo di mercato".