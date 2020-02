La Nazione sulla Fiorentina: "Rocco-Nicchi colpi proibiti"

© foto di Alessio Del Lungo

"Rocco-Nicchi colpi proibiti". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione questa mattina sulla Fiorentina. Sale la tensione - si legge - con il mondo degli arbitri. Il presidente dell'Aia non le manda a dire: "Disgustati siamo noi da certi comportamenti". Il patron viola: "Risponderemo in forma privata: gli arbitri sono come i giudici, quando succedono queste cose non devono fare commenti".