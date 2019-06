© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione, in edicola questa mattina, dedica l'apertura della sua sezione sportiva alla Fiorentina con il titolo seguente: "Sbrigati Joe". Barone ha già fatto un vertice di mercato con Daniele Pradè e Vincenzo Montella. C'è attesa per capire quali saranno i primi colpi. Intanto sono ore decisive per la firma di Gabriel Omar Batistuta.