© foto di Alessio Del Lungo

"Scatto Ribery, va di corsa". Questo il titolo di apertura della sezione sportiva de La Nazione in edicola questa mattina sulla Fiorentina. Il campione francese è sulla via del recupero. L'ex Bayern Monaco per la prima volta dopo aver tolto le viti alla caviglia. In campo anche Christian Kouame, arrivato dal Genoa nel mercato di riparazione.