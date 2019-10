© foto di Alessio Del Lungo

"Sollievo Chiesa". Questo il titolo sulla Fiorentina con cui La Nazione, in edicola questa mattina, apre la sua sezione dedicata allo sport al suo interno. Per il gioiello classe '97 dei viola - si legge - è esclusa una lesione muscolare. Resta in dubbio per il Brescia, ma non dovrebbe essere niente di grave. I tifosi possono fare un respiro di sollievo.