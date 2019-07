© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione in edicola stamani apre la sua sezione sportiva titolando sulla Fiorentina con queste parole: "Veretout". Il centrocampista francese ceduto alla Roma per 17 milioni di euro più bonus. Intanto nella notte americana incontro tra Federico Chiesa e Rocco Commisso per parlare del futuro del classe '97 ambito da molti top club con la Juventus in pole position.