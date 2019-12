La Nazione sulla Fiorentina: "Vlahovic-Boa patto per il gol"

© foto di Alessio Del Lungo

"Vlahovic-Boa patto per il gol". Questo il titolo con il quale La Nazione in edicola questa mattina dedica spazio alla Fiorentina nell'apertura del suo spazio riservato allo sport. Stasera l'anticipo di campionato che vede i viola dover sfidare la Roma senza Federico Chiesa che non è stato convocato per problemi alla caviglia destra.