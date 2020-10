La Nazione sulla positività di CR7: "Anche lui"

"Anche lui". Titola così sulla propria prima pagina La Nazione in riferimento a Cristiano Ronaldo e alla notizia di ieri sulla positività al Coronavirus del portoghese: "Il portoghese della Juve contagiato dopo una gara in nazionale. Il capitano della sua squadra Chiellini: la vera vittoria sarà finire il campionato. Nella serata di lunedì CR7, in ritiro al Alvalade con il Portogallo e in attesa di affrontare la Svezia in Nations League era stato sottoposto al test che aveva dato un esito incerto. Poi, ieri, la mazzata: Ronaldo positivo anche se asintomatico".