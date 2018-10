La Nazione titola: "Bati il Magnifico"

© foto di Di Benedetto

"Bati il Magnifico". Questo il titolo di apertura delle pagine sportive de La Nazione di questa mattina. Gabriel a Firenze per il film sulla sua vita: "Mi sono spezzato le caviglie per la Fiorentina, ma ne è valsa la pena", le parole dell'ex numero 9 gigliato. Stasera le ragazze viola in Champions contro il Chelsea alle 19.30.