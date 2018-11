La Nazione verso Fiorentina-Roma: "Tre assist per il Cholito"

© foto di Lazzerini

La Nazione di Firenze di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Tre assist per il Cholito". Domani c'è Fiorentina-Roma e l'argentino segna sempre contro i giallorossi. E' stato anche convocato in Nazionale in vista dei prossimi impegni dell'Albiceleste. Infine la sua ragazza lo difende a spada tratta da chi lo critica sui social. Adesso spetta a lui rispondere sul campo.