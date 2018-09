La Nazione verso Napoli-Fiorentina: "Lafont, oggi il test verità"

© foto di Giacomo Morini

La Nazione di oggi apre le proprie pagine sportive con i dubbi di formazione della Fiorentina in vista della sfida di sabato prossimo contro il Napoli: "Lafont, oggi il test verità". Il portierino francese, dopo l'infortunio subito contro l'Udinese, oggi effettuerà alcuni esami per capire se potrà recuperare per il San Paolo. La prudenza è al primo posto, vista anche la partita delicatissima, per questo è più facile che parta titolare Dragowski anche in caso di recupero dell'ex Tolosa.