"I viola stanchi e senza mira pareggiano col Parma". Così titola in prima pagina in taglio alto l'edizione odierna de La Nazione a proposito della sfida di ieri pomeriggio alle 18 tra Fiorentina e Parma. Un prestazione non brillante degli uomini di mister Vincenzo Montella che non riescono a trovare i tre punti contro un discreto Parma.