Nove punti in tre partite. Sfida al vertice, tra la grande conferma e la sorpresa: Juventus-Sassuolo è la gara tra le due capolista del campionato di Serie A. La prima del consueto tour de force per i bianconeri: la prossima settimana inizia la Champions League, e la Vecchia Signora...

Benfica, pronta la beffa al Manchester City per il gioiellino Sarmiento

Man United, piace Andrea Berta come prossimo uomo mercato

West Ham, ai titoli di coda l'avventura di Carroll: a giugno andrà via gratis

Croazia, Dalic dopo il pesante ko: "Una lezione per noi"

Il Barcellona conferma: "Nessun ultimatum a Valverde per il rinnovo"

Tottenham, per Lloris ammenda e 20 mesi di sospensione della patente

Valdano difende Modric: "Rischia un'ingiustizia come Iniesta nel 2010"

Asensio: "Real senza CR7? Io ho sempre lavorato per fare il titolare"

Real, Odriozola scalpita: "Club incredibile, non vedo l'ora di debuttare"

Bayern, Boateng: "In estate mi hanno cercato Manchester United e PSG"

Athletic Club, Muniain: "Possibili novità sul rinnovo in breve tempo"

Eintracht, De Guzman: "Sarà dura in Europa contro Lazio e Marsiglia"

Porto, rinnovo fino al 2021 per Sergio Oliveira

Sunderland, licenziato Djilobodji: in ritardo e fuori forma

Portimonense, colpo Jackson Martinez per l'attacco

"Vittoria in nome di Astori. La Lega dice sì alla fascia". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione. German Pezzella, capitano della Fiorentina - continuerà ad indossare il simbolo dei quattro quartieri e la sigla "DA13". Tutto - si legge - era già stato risolto nel colloquio tra Cognigni e il presidente Miccichè.

