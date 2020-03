La Nazione: "Vlahovic positivo al Covid-19. La Fiorentina in quarantena"

"Vlahovic positivo al Covid-19. La Fiorentina in quarantena". Questo il titolo in prima pagina in taglio nell'odierna edizione de La Nazione in edicola. Il riferimento va al calciatore serbo che è stato contagiato dal Coronavirus. Su Instagram, l'attaccante viola ha poi rassicurato tutti: "Tranquilli, sto bene. Farà gol anche al virus".