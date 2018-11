La Notizia: "Giovani, ricchi e inappagati: Verratti ubriaco alla guida"

Anche sul quotidiano generalista La Notizia c'è spazio per il calcio, dopo la notizia circolata ieri del fermo di Marco Verratti per guida in stato di ebbrezza. "Giovani, ricchi e inappagati: Verratti ubriaco alla guida", è il titolo del giornale che si concentra sul centrocampista del PSG ma parla chiaramente in generale del "calcio alle regole" che certi calciatori hanno come routine.