La Nuova Ferrara: "Alla Lega Calcio non piace lo sponsor Spal

© foto di Federico De Luca

La Nuova Ferrara, nel piede di prima pagina, parla di un curioso episodio capitato alla Spal. Una pubblicità, andata in onda durante il lancio della monetina contro il Sassuolo, non è andata giù alla Lega Calcio, che ha deciso di contattare il club biancoceleste per richiedere di rimuovere il cartellone pubblicitario.