La Nuova Ferrara: "Alla SPAL tutti negativi ma il lavoro resta individuale"

"Alla SPAL tutti negativi ma il lavoro resta individuale" scrive La Nuova Ferrara in prima pagina, quest'oggi. Ieri il comunicato ufficiale del club di Ferrara: tamponi negativi per i giocatori della SPAL. In serata l'ok al protocollo modificato ma il lavoro in casa estense, sempre agli ordini di mister Luigi Di Biagio, rimane, almeno per ora, individuale.