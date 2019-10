© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara propone un'intervista a Josè Altafini, titolata: "Altafini ricorda 'quei golassi' in SPAL-Napoli". "Nessun conto aperto con la SPAL. Semplicemente accade che nella carriera di un attaccante ci siano squadre che, per varie coincidenze, risultano "fortunate". Non avevo nulla di personale nei confronti dei biancazzurra", rivela l'attaccante brasiliano, autore di una tripletta su rigore contro la SPAL nel lontano 1967. "Un pronostico per domenica? Sulla carta il divario è evidente ma può sempre succedere qualcosa".