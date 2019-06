© foto di Pierpaolo

Dopo una stagione da assoluto protagonista, Andrea Petagna è destinato a restare alla SPAL. O, meglio, la SPAL è determinata a tenersi stretto il suo centravanti. "La SPAL riscatterà bomber Petagna", annuncia l'edizione odierna de La Nuova Ferrara, che in prima pagina titola così, in taglio alto. E sempre in taglio alto spazio anche alla vittoria dell'Italia femminile contro la Giamaica al Mondiale di categoria.