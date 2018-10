La Nuova Ferrara apre: "SPAL a testa bassa senza gioco e grinta"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con la pesante sconfitta spallina contro il Frosinone per 3-0: "La SPAL a testa bassa, dimenticati gioco e grinta". Per i biancazzurri solo un palo di Antenucci nella ripresa. Semplici amareggiato alla fine della partita: "Abbiamo fallito una prova d'esame".