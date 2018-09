La Nuova Ferrara apre: "Una SPAL carica in casa Fiorentina"

© foto di Pietro Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con l'anticipo che vedrà impegnata al Franchi la squadra di mister Semplici: "Una SPAL carica in casa Fiorentina". Saranno più di 1500 i tifosi spallini che arriveranno a Firenze per sostenere la squadra in questo difficile turno di campionato.