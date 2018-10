La Nuova Ferrara: "Arrivano giuste offerte. Difficile trattenere Lazzari"

Juve, CR7 pronto a farsi interrogare in videoconferenza

Ascoli, Coly: "Mi trovo bene come attaccante. Vivarini bravo"

Venezia, la municipalità di Favaro Veneto dà il via libera al nuovo stadio

Pescara, contusione per Crecco. Intervento chirurgico per Capone

Cremonese, Piccolo torna in gruppo. Affaticamento per tre giocatori

Mancuso: "La Juve uno stimolo in più per dare tutto col Pescara"

La Gazzetta dello Sport: "Non chiamatela B". Al top con 98 prestiti

Il Mattino: "Benevento, l'infermeria non si svuota"

Corriere di Brescia: "Donnarumma, ecce bomber!" Nessuno come lui

Palermo, Aleesami: "In estate richieste dalla A. Voglio giocare al top"

Salernitana, Casasola: "Puntiamo in alto. La Nazionale? Ci penso"

Pescara, ag. Machin: "Vicino il rinnovo. Il prossimo anno andrà in A"

Palermo, differenziato per Lo Faso. Terapie per Chochev

Crotone, Sampirisi: "Trasformiamo la rabbia in energia positiva"

"Mattioli: arrivano le gisute offerte. Sarà difficile trattenere Lazzari". Il mercato della SPAL sulla prima pagina de La Nuova Ferrara , che riparte dall'intervista rilasciata ieri da Walter Mattioli , presidente degli estensi. Il numero uno spallino ha evidenziato infatti come finora la società abbia fatto di tutto per trattenere Manuel Lazzari , ma con gli altri club pronti a presentare offerte di un certo calibro (le ultime indiscrezioni parlano di un possibile affare da 20 milioni di euro) sarà dura resistere.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy