La Nuova Ferrara: "Assalto ai locali per seguire la SPAL"

vedi letture

Un derby senza tifosi. In Emilia né Parma né SPAL potranno avere dalla loro i rispettivi sostenitori a causa delle porte chiuse decretate per l'allarme Coronavirus. Gli estensi, a forte rischio retrocessione, faranno di necessità virtù: "Assalto ai locali per seguire la SPAL", si legge nella prima pagina de La Nuova Ferrara. E all'interno il titolo nella sezione sportiva è il seguente: Parma e SPAL in campo nel vuoto del Tardini. I tifosi tra maxi schermo e menù biancazzurri".