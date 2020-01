"Azienda fa causa al Comune e alla SPAL per lo stadio: copiati i gradoni": così La Nuova Ferrara in prima pagina. La chiamata davanti al Tribunale delle imprese, chiesti 230mila euro. I guai non arrivano mai soli. La SPAL, ultima in classifica, è costretta anche a rispondere alle accuse di un'azienda sulla questione relativa allo stadio Mazza.