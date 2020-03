La Nuova Ferrara: "Bentornata SPAL. A Parma c'è Petagna"

La Nuova Ferrara in edicola oggi, dedica spazio in prima pagina alla vittoria della SPAL in casa del Parma. "Bentornata SPAL. A Parma c'è Petagna" scrive il quotidiano nel suo taglio alto. Vittoria per 0-1 grazie a un calcio di rigore di Petagna e discorso salvezza ancora aperto per la formazione di Di Biagio ma Genoa e Sampdoria vincono.